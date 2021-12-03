Конте: «Могу лишь высоко оценить подопечных спустя четыре недели работы в «Тоттенхэме»
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мыслями после победы в матче 14-го тура английской Премьер-лиги против «Брентфорда» (2:0). Слова итальянского специалиста передает BBC.
Это была хорошая победа. Набрать три очка сегодня было очень важно. Если вы не готовы противостоять «Брентфорду», можете потерять баллы. Мы провели хороший матч с нужной интенсивностью.
Мы имели моменты, чтобы еще улучшить результат. Однако в целом мы должны быть довольны нашим выступлением. Очки важны для уверенности наших болельщиков и для нас самих. Кроме того, они помогают верить в работу, которую мы делаем каждый день.
После четырех недель в клубе я могу лишь высоко оценивать подопечных. Они показывают характер, целеустремленность и желание. Важно сосредоточиться на чемпионате.
Мы можем радоваться победе до полуночи, но в следующий момент после нее нам нужно начать думать о следующей сложной игре в воскресенье. Нам нужно набрать три пункта, потому что это единственный способ держаться ближе к верхней части турнирной таблицы.
Кейн не вызывает у меня беспокойства. Он провел хороший матч. У него были шансы забить, но вратарь был на высоте. Он был хорош в каждой атакующей ситуации, поэтому я доволен его игрой. Неважно, забивает ли он, пока играет так – я в восторге. «Тоттенхэм» в целом – это первое, о чем нам нужно думать.
Ранее Конте рассказал, почему принял решение возглавить «Тоттенхэм».
Комментарии 0