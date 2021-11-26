Конте – об 1:2 с «Мурой»: «Уровень «Тоттенхэма» не так высок»
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал для Football London поражение от словенской «Муры» (1:2) в матче группового этапа Лиги конференций:
«Честно, я не боюсь. Меня это не волнует. Конечно, нам нужно время. Нужно время и терпение, и это не оправдание. Я не люблю искать оправдания, но хочу быть честным. Поэтому говорю, что мы начали работу, и нам нужно время.
Фанаты должны проявить терпение. Нужно сохранять единство и пытаться улучшить команду, вывести ее на новый уровень. Но нам нужно время.
Кто-то думает: пришел новый тренер, и Конте побеждал в прошлом, а поэтому является волшебником. Единственная магия, на которую я способен, – это работа.
Нужно работать, чтобы прогрессировать. Я буду внедрять свои методы и идеи. Но нужно понять, что для этого необходимо время
После трех недель в клубе я начинаю понимать ситуацию. Она непростая.
В настоящий момент уровень «Тоттенхэма» не так высок».
Выход в плей-офф ЛК будет решаться для «шпор» в последнем туре. У лондонцев равенство по очкам в таблице с «Витессом». А лидер группы «Ренн» уже обеспечил себе место в следующей стадии турнира.
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