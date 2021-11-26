Конте – об 1:2 с «Мурой»: «Уровень «Тоттенхэма» не так высок»

Антонио Конте / фото - Sky Sports

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал для Football London поражение от словенской «Муры» (1:2) в матче группового этапа Лиги конференций:

Фанаты должны проявить терпение. Нужно сохранять единство и пытаться улучшить команду, вывести ее на новый уровень. Но нам нужно время.

Кто-то думает: пришел новый тренер, и Конте побеждал в прошлом, а поэтому является волшебником. Единственная магия, на которую я способен, – это работа.

Нужно работать, чтобы прогрессировать. Я буду внедрять свои методы и идеи. Но нужно понять, что для этого необходимо время

После трех недель в клубе я начинаю понимать ситуацию. Она непростая.

В настоящий момент уровень «Тоттенхэма» не так высок».