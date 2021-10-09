Конте откажется тренировать «Ньюкасл»

Тренер ждет предложения от топ-клуба

Фото: Sky Sports

Итальянский тренер Антонио Конте не будет тренировать «Ньюкасл».

По слухам, его хотели видеть во главе «сорок» новые владельцы. Он был фаворитом на место главного тренера.

Впрочем, сам итальянец откажется, если предложение ему будет сделано. Он намерен дождаться приглашения от топ-клуба и бороться за трофеи, сообщает The Sun.

В «Ньюкасле» уже поставили амбициозные задачи. Клуба намерен бороться за Лигу чемпионов и трофеи в ближайшем будущем.

В списке кандидатов также есть Паулу Фонсека.