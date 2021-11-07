Хавбек «Зари»: «Победа над «Вересом» в кубке далась нелегко. Ожидаем тяжелой игры»
Кополовец оценил шансы «Зари» на выход из группы после победы над ЦСКА
Экс-хавбек «Карпат» рассказал, за счет чего луганчанам удалось обыграть болгар
22:37
Михаил Кополовец / Фото - ФК Минай
Бывший полузащитник «Карпат» и «Миная» Михаил Кополовец проанализировал победу «Зари» в матче группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА (2:0).
«Заря» в матче с болгарским ЦСКА понравилась, забили шикарные голы. Если команда хорошо играет, тут большим специалистом быть не надо.
Была полная самоотдача и желание играть до последнего. Конечно, тяжело им будет выйти из группы, но будем болеть.
Ранее нападающий «Зари» Шахаб прокомментировал свой хет-трик в матче с «Вересом».