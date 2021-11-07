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Кополовец оценил шансы «Зари» на выход из группы после победы над ЦСКА

Экс-хавбек «Карпат» рассказал, за счет чего луганчанам удалось обыграть болгар
Футбол Лига конференций UEFA
22:37
Кополовец оценил шансы «Зари» на выход из группы после победы над ЦСКА
Михаил Кополовец / Фото - ФК Минай

Бывший полузащитник «Карпат» и «Миная» Михаил Кополовец проанализировал победу «Зари» в матче группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА (2:0).

«Заря» в матче с болгарским ЦСКА понравилась, забили шикарные голы. Если команда хорошо играет, тут большим специалистом быть не надо.

Была полная самоотдача и желание играть до последнего. Конечно, тяжело им будет выйти из группы, но будем болеть.

Ранее нападающий «Зари» Шахаб прокомментировал свой хет-трик в матче с «Вересом».

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Заря ЦСКА София (футбол) Михаил Кополовец

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