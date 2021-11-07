Шахаб: «Это не первый мой хет-трик, но я счастлив помочь команде»

Шахаб Захеди / Фото - ФК Заря

Нападающий «Зари» Шахаб Захеди прокомментировал в эфире ПРОФУТБОЛ Digital свой хет-трик в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги против «Вереса» (3:0).

Я счастлив, что помог победить своей команде. Сейчас у нас три выходных дня и я думаю, что пауза на игры сборных позволит нам подготовиться к матчам УПЛ и Лиги конференций.

Это не первый хет-трик в моей карьере. В «Олимпике» я делал хет-трик в матче против «Львова».