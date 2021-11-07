Шахаб хет-триком вывел «Зарю» на третью строчку в УПЛ
Шахаб: «Это не первый мой хет-трик, но я счастлив помочь команде»
В «Заре» не один забивной иранский форвард
Шахаб Захеди / Фото - ФК Заря
Нападающий «Зари» Шахаб Захеди прокомментировал в эфире ПРОФУТБОЛ Digital свой хет-трик в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги против «Вереса» (3:0).
«Верес» – очень хорошая команда. Они боролись с нами, хорошо действовали на контратаках, и мы это знали. Первый тайм был очень сложным для нас из-за графика. Но во втором тайме мы начали показывать свою игру.
Я счастлив, что помог победить своей команде. Сейчас у нас три выходных дня и я думаю, что пауза на игры сборных позволит нам подготовиться к матчам УПЛ и Лиги конференций.
Это не первый хет-трик в моей карьере. В «Олимпике» я делал хет-трик в матче против «Львова».
Напомним, Шахаб забил победный мяч «Зари» в матче Лиги конференций против софийского ЦСКА (2:0).
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