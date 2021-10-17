Костышин: «Могу на тренировке и в матче матом покричать, но не дома»

Руслан Костышин / Фото - ФК Колос

Бывший тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал в эфире программы «Вацко Live» свое поведение на одной из пресс-конференций. Специалист с использованием нецензурной лексики отреагировал на слова журналиста Андрея Сенькива.

Я когда посмотрел – мне так стыдно стало. Я себя ненавижу, смотреть это видео. Это не я, что это такое? Куда тебя понесло, Руслан?

Кто знает мою семью – от меня дома мат не услышишь. Даю честное слово. Да, могу на тренировке матом, в матче завестись и матом покричать, могу с футболистами жестко говорить. Но чтобы от меня дома мат услышать – невозможно. Дома вообще матом не говорю.

Было, когда отец что-то делает, молотком зацепит, матюгнется. Я делаю отцу замечание за это.