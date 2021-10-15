Вернидуб: «У таких команд, как «Реал», есть недооценка соперников»
Костышин заявил, что поедет на стажировку к одному из лучших украинских тренеров
Экс-наставник «Колоса» хочет еще поучиться
Руслан Костышин / Фото: ФК Колос
Бывший тренер «Колоса» Руслан Костышин в шоу «Вацко лайв» заявил, что намерен поехать на стажировку к Юрию Вернидубу в «Шериф».
– Сезон заканчивается у тебя и у других команд. Хочешь, к примеру, поехать стажироваться в Польшу или Германию, но сезоны заканчиваются одновременно. И куда-то поехать невозможно. Начинаешь из интернета черпать что-то. Это когда без работы, можно поехать.
Руководство мне говорило: «Руслан, езжай учиться». Отвечаю: «Как я поеду, если у меня сезон идет? Сезон закончится у меня и у них. К кому я поеду?»
- Сейчас интересно тебе поехать?
– Есть договоренность поехать к Вернидубу. Хочется к Реброву, но ковид, команды играют в каких-то турнирах. Как это все организовать?
Ранее Костышин заявил, что он был обижен на Евгения Селезнева.
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