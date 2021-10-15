Костышин заявил, что поедет на стажировку к одному из лучших украинских тренеров

Руслан Костышин / Фото: ФК Колос

Бывший тренер «Колоса» Руслан Костышин в шоу «Вацко лайв» заявил, что намерен поехать на стажировку к Юрию Вернидубу в «Шериф».

Руководство мне говорило: «Руслан, езжай учиться». Отвечаю: «Как я поеду, если у меня сезон идет? Сезон закончится у меня и у них. К кому я поеду?»

- Сейчас интересно тебе поехать?

– Есть договоренность поехать к Вернидубу. Хочется к Реброву, но ковид, команды играют в каких-то турнирах. Как это все организовать?