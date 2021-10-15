Костышин: «Разрешаю футболистам пить пиво»

Руслан Костышин / Фото: Футбол 1/2/3

Бывший тренер «Колоса» Руслан Костышин в шоу «Вацко лайв» заявил, что иногда разрешает футболистам пить пиво.

Они знают, что разрешено. Единственное, что мне не нравилось сначала, когда футболистам разрешали взять пиво, две баночки в руках нести. Футболисты публичные люди. Все же видят, что ты пиво берешь, но обязательно в пакете. Или бери рюкзак, чтобы никто не видел.

Я тебя вижу на кассе, что ты покупаешь. Но ты не должен ходить с тем пивом по заправке. Когда футболисты не готовы к тренировкам – мне такое никогда не нравилось. Старалось, чтобы когда такое происходит – его в команде не было»