Костышин – об отставке из «Колоса»: «Сразу приехали родители, чтобы я не полез в бутылку»
Костышин: «Разрешаю футболистам пить пиво»
Тренер считает, что немного алкоголя – можно
Руслан Костышин / Фото: Футбол 1/2/3
Бывший тренер «Колоса» Руслан Костышин в шоу «Вацко лайв» заявил, что иногда разрешает футболистам пить пиво.
«Разрешаю команде в некоторые моменты пиво выпить, за день рождения выставиться после матча. Без разницы, выиграли мы или уступили – ребята трудились. Я разрешаю, это его личное дело – взять минеральную воду или пиво.
Они знают, что разрешено. Единственное, что мне не нравилось сначала, когда футболистам разрешали взять пиво, две баночки в руках нести. Футболисты публичные люди. Все же видят, что ты пиво берешь, но обязательно в пакете. Или бери рюкзак, чтобы никто не видел.
Я тебя вижу на кассе, что ты покупаешь. Но ты не должен ходить с тем пивом по заправке. Когда футболисты не готовы к тренировкам – мне такое никогда не нравилось. Старалось, чтобы когда такое происходит – его в команде не было»
Ранее Костышин заявил, что он был обижен на Евгения Селезнева.
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