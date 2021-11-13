Коваленко: «Надо забыть 1:1 с Болгарией и подойти к Боснии с холодной головой»

Виктор Коваленко / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко высказался в интервью пресс-службе УАФ относительно ничьей в товарищеском матче против Болгарии (1:1). Также хавбек поделился ожиданиями от решающей встречи отборочного турнира к чемпионату мира с Боснией и Герцеговиной.

Все понимают, что через пару дней будет очень важная игра. К ней надо подойти с холодной головой и показать наш футбол.

В матче Финляндия – Босния устраивает ничья? Посмотрим, это уже не от нас зависит. Посмотрим на соперника и будем думать о нашей игре. Босния – хорошая, продуктивная команда. Не зря мы здесь сыграли с ними 1:1. Надо к ней хорошо подготовиться.