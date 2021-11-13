Кополовец: «Не вина Петракова, что защитники начудили с Болгарией»
Коваленко: «Надо забыть 1:1 с Болгарией и подойти к Боснии с холодной головой»
Хавбек сборной Украины отметил, что в товарищеском матче «сине-желтые» должны были громить соперника
12:18
Виктор Коваленко / Фото - УАФ
Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко высказался в интервью пресс-службе УАФ относительно ничьей в товарищеском матче против Болгарии (1:1). Также хавбек поделился ожиданиями от решающей встречи отборочного турнира к чемпионату мира с Боснией и Герцеговиной.
Думаю, провели хорошую игру. Конечно, много не забили. Надо забывать игры и готовиться к самой важной. Получилось, что наша игра была, должны были побеждать с большим счетом, но что есть – то есть. Надо это игру пережить, забыть и готовиться к следующей.
Все понимают, что через пару дней будет очень важная игра. К ней надо подойти с холодной головой и показать наш футбол.
В матче Финляндия – Босния устраивает ничья? Посмотрим, это уже не от нас зависит. Посмотрим на соперника и будем думать о нашей игре. Босния – хорошая, продуктивная команда. Не зря мы здесь сыграли с ними 1:1. Надо к ней хорошо подготовиться.
Ранее Коваленко высказался по поводу своего возвращения в сборную Украины.
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