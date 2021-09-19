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Коваленко не появился на поле в матче «Специи» в Серии А

Команда украинского полузащитника добыла первую победу в чемпионате
Футбол Украинские легионеры
19 сентября 18:33
Коваленко не появился на поле в матче «Специи» в Серии А
Фото: Getty Images

Украинский полузащитник Виктор Коваленко не появился на поле в матче Серии А «Венеция» – «Специя».

Без 25-летнего игрока «Специя» добыла первую победу в рамках чемпионата, забив решающий мяч на 90+4 минуте – 2:1.

Коваленко перешел в «Специю» на правах аренды из «Аталанты». В Серии А украинец появился на поле один раз, но был признан одним из худших игроков команды в той встречи.

В Италии Коваленка считают старательным, но слишком медлительным в принятии решений.

Сергей Остапенко
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