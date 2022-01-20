Коваленко: «Видел первые 2 игры Миколенко в «Эвертоне», он – молодец»
Коваленко: «В Италии футбол – религия»
Хавбек «Специи» высказался о болельщиках в Серии А
20 января 19:17
Виктор Коваленко / Фото: Getty Images
Хавбек «Специи» Виктор Коваленко рассказал о фанатской культуре в Италии.
- В Италии нет такого, что фаны начинают уходить со стадиона на 80-й минуте?
– Нет, у нас такого нет. Они до конца сидят. Бабушки, дедушки с сигареткой на стадионе. Они болеют до конца. Это у них религия большая.
Они здесь очень любят футбол. Можешь идти, с тобой сфоткается очень много людей. Бабушки, дедушки – все любят футбол.
- На улице часто узнают тебя?
– Я так сильно не выхожу. Закрылся дома и здесь провожу время.
Ранее Коваленко высказался о трансфере Виталия Миколенко в «Эвертон».
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