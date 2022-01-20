Коваленко: «В Италии футбол – религия»

Виктор Коваленко / Фото: Getty Images

Хавбек «Специи» Виктор Коваленко рассказал о фанатской культуре в Италии.

– Нет, у нас такого нет. Они до конца сидят. Бабушки, дедушки с сигареткой на стадионе. Они болеют до конца. Это у них религия большая.

Они здесь очень любят футбол. Можешь идти, с тобой сфоткается очень много людей. Бабушки, дедушки – все любят футбол.

- На улице часто узнают тебя?

– Я так сильно не выхожу. Закрылся дома и здесь провожу время.