Ковалец: «Украина – фаворит группы Лиги наций, но нужно уважать своих оппонентов»
Ковалец возглавил команду из чемпионата Житомирской области
Тренер вернулся к работе
Фото: ФК Черноморец
Украинский тренер Сергей Ковалец вернулся к работе.
Новой командой наставника стало «Полесье» Савки. Команда играет в чемпионате Житомирской области.
Официальный сайт клуба подтвердил назначение экс-наставника молодежной сборной Украины.
Последним клубом Ковальца был «Черноморец», который он тренировал в Первой лиге. Он покинул одесситов в мае.
Сообщалось, что он был интересен словацкому клубу.
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