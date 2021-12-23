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Ковалец возглавил команду из чемпионата Житомирской области

Тренер вернулся к работе
Футбол Украинская Премьер-лига
10:50
Ковалец возглавил команду из чемпионата Житомирской области
Фото: ФК Черноморец

Украинский тренер Сергей Ковалец вернулся к работе.

Новой командой наставника стало «Полесье» Савки. Команда играет в чемпионате Житомирской области.

Официальный сайт клуба подтвердил назначение экс-наставника молодежной сборной Украины.

Последним клубом Ковальца был «Черноморец», который он тренировал в Первой лиге. Он покинул одесситов в мае.

Сообщалось, что он был интересен словацкому клубу.

Андрей Усмонов
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