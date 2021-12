Красная карточка за боксерский удар. Как у чемпиона Европы сдали нервы в матче с «Реалом»

фото - Newstation

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» уверенно справился с «Интером» (2:0).

Уже с середины второго тайма миланцы остались в меньшинстве, уступая в счете.

Хавбек «нерадзурри» Николо Барелла проиграл единоборство защитнику мадридцев Эдеру Милитао, после чего улетел в рекламный щит.

Полузащитник взбесился и после падения ударил кулаком по ноге бразильца. Рефери встречи Марк Клаттенбург дал итальянцу красную карточку за проявление агрессии, а игрок «сливочных» получил «горчичник».

Barella really thought he can get away with punching Militao pic.twitter.com/Qguehm4aOw