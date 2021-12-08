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Красная карточка за боксерский удар. Как у чемпиона Европы сдали нервы в матче с «Реалом»

Хавбек оставил свою команду в меньшинстве
Футбол Лига чемпионов UEFA
10:21
Красная карточка за боксерский удар. Как у чемпиона Европы сдали нервы в матче с «Реалом»
фото - Newstation

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» уверенно справился с «Интером» (2:0).

Уже с середины второго тайма миланцы остались в меньшинстве, уступая в счете.

Хавбек «нерадзурри» Николо Барелла проиграл единоборство защитнику мадридцев Эдеру Милитао, после чего улетел в рекламный щит.

Полузащитник взбесился и после падения ударил кулаком по ноге бразильца. Рефери встречи Марк Клаттенбург дал итальянцу красную карточку за проявление агрессии, а игрок «сливочных» получил «горчичник».

Чемпион Европы оставил свою команду вдесятером, и вскоре гости пропустили уже второй гол, который закрыл все вопросы в матче.

Напомним, вышедший впервые с капитанской повязкой Лука Модрич повторил достижение Андрея Шевченко в ЛЧ.

Павел Харченко
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Теги

Интер Реал Мадрид (футбол) Николо Барелла

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