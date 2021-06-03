Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Красников рассказал о неожиданно включенном в заявку сборной на Евро игроке

До «Шахтера» хавбек был в академии «Металлиста»
Футбол Сборная Украины
3 июня 20:30
Красников рассказал о неожиданно включенном в заявку сборной на Евро игроке
Евгений Красников / Фото - Динамо Киев от Шурика

Президент «Металла» Евгений Красников дал свою характеристику неожиданно попавшему в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020 полузащитнику Георгию Судакову. Слова руководителя харьковского клуба приводит Telegram-канал «Бомбардир».

Судаков – смесь таланта, интеллекта, трудолюбия и ответственности. Парень, который ради прогресса готов днями проводить время на футбольном поле. В академию «Металлиста» Жора попал в 10 лет и пробыл у нас 4 года.

С детства было видно, что он станет серьезным футболистом. На всех турнирах он был лидером по забитым голам и результативным передачам. Также отмечу его креативное исполнение стандартов.

Я был вовлечен во все процессы в клубе, поэтому хорошо помню, как Судаков постоянно проводил время на стадионе. Если не было тренировки, то он все равно отрабатывал какие-то элементы один или в компании с кем-то.

В школе «Металлиста» он был плеймейкером, через которого строилась игра. Мы готовили его под комбинационный футбол, в который тогда играл клуб.

Ранее главный тренер «сине-желтых» Андрей Шевченко объяснил, почему включил Судакова в заявку.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Евгений Красников Георгий Судаков Металл Металлист Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Судаков: «В сборной все с уважением относятся к молодежи»
Судаков: «В сборной все с уважением относятся к молодежи»
Футбол Сборная Украины
14:59
Забарный и Судаков замкнули тройку самых молодых игроков Евро-2020
Забарный и Судаков замкнули тройку самых молодых игроков Евро-2020
Футбол Сборная Украины
13:03
Судаков: «Все думали, что поеду домой, но я попал в 26 человек»
Судаков: «Все думали, что поеду домой, но я попал в 26 человек»
Футбол Сборная Украины
10:09
Еще одно посвящение: молодые дебютанты сборной Украины спели «Вечериночку» MONATIKа и Веры Брежневой
Еще одно посвящение: молодые дебютанты сборной Украины спели «Вечериночку» MONATIKа и Веры Брежневой
Футбол Сборная Украины
3 июня 07:59
Шевченко объяснил попадание Судакова в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020
Шевченко объяснил попадание Судакова в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020
Футбол Евро-2020
2 июня 20:59
Экс-игрок «Шахтера»: «Судаков через год-два станет одним из лучших игроков УПЛ»
Экс-игрок «Шахтера»: «Судаков через год-два станет одним из лучших игроков УПЛ»
Футбол Евро-2020
2 июня 17:59

Новости: Футбол

Анчелотти: «В «Реале» будут требовать показывать захватывающий и качественный футбол»
Анчелотти: «В «Реале» будут требовать показывать захватывающий и качественный футбол»
Примерa (Испания)
21:44
«Торино» не продал Белотти в «Рому»
«Торино» не продал Белотти в «Рому»
Серия А (Италия)
21:27
Йылмаз – лучший игрок сезона в «Лилле»
Йылмаз – лучший игрок сезона в «Лилле»
Лига 1 (Франция)
21:10
Испания и Португалия подадут заявку на проведение ЧМ-2030
Испания и Португалия подадут заявку на проведение ЧМ-2030
В мире
20:48
Де Брюйне перенес операцию на глазнице
Де Брюйне перенес операцию на глазнице
Евро-2020
20:28
Сульшер: «МЮ сильно отстает от «Манчестер Сити»
Сульшер: «МЮ сильно отстает от «Манчестер Сити»
Премьер-Лига (Англия)
20:13
«Металлист-1925» вышел в УПЛ
«Металлист-1925» вышел в УПЛ
Первая лига
19:41
Погба: «Канте сможет претендовать на «Золотой мяч»
Погба: «Канте сможет претендовать на «Золотой мяч»
Премьер-Лига (Англия)
19:23
«Черноморец» может сменить тренера после выхода в УПЛ
«Черноморец» может сменить тренера после выхода в УПЛ
Украинская Премьер-лига
19:12
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
2
Усик оставил странное послание в Instagram
Усик оставил странное послание в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
2 июня 07:18
2
Все новости