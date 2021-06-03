Красников рассказал о неожиданно включенном в заявку сборной на Евро игроке

Евгений Красников / Фото - Динамо Киев от Шурика

Президент «Металла» Евгений Красников дал свою характеристику неожиданно попавшему в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020 полузащитнику Георгию Судакову. Слова руководителя харьковского клуба приводит Telegram-канал «Бомбардир».

С детства было видно, что он станет серьезным футболистом. На всех турнирах он был лидером по забитым голам и результативным передачам. Также отмечу его креативное исполнение стандартов.

Я был вовлечен во все процессы в клубе, поэтому хорошо помню, как Судаков постоянно проводил время на стадионе. Если не было тренировки, то он все равно отрабатывал какие-то элементы один или в компании с кем-то.

В школе «Металлиста» он был плеймейкером, через которого строилась игра. Мы готовили его под комбинационный футбол, в который тогда играл клуб.