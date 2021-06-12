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Кравченко: «Играя в УПЛ, Италия пробила бы не меньше двух пенальти»

Экс-игрок «Днепра» поделился мнением о судействе в матче-открытии Евро-2020
Футбол Евро-2020
10:57
Кравченко: «Играя в УПЛ, Италия пробила бы не меньше двух пенальти»
Сергей Кравченко / Фото - СК Днепр-1

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился впечатлениями от матча-открытия Евро-2020 Турция – Италия (0:3). Также ветеран проанализировал судейство в данном поединке.

Я уже говорил, что мои симпатии на турнире будут на стороне сборной Италии, поэтому в матче открытия Евро болел за них. Мне очень нравится Серия А, а еще я не скрываю, что пристально слежу за игрой полузащитника «Челси» Жоржиньо. На мой взгляд, на данный момент это один из лучших центральных хавбеков с точки зрения понимания игры, ее управления и так далее.

Не раз говорили о том, что первые матчи на таких турнирах не отличаются зрелищностью, но это понятие относительное. Даже в первом тайме поединка Турция – Италия, когда, казалось, было мало моментов, мне понравилась высокая интенсивность игры.

Турки хорошо оборонялись, но у них по именам, по клубам футболистов достаточно приличная сборная. По первым минутам было заметно, что волнение присутствует даже у тех игроков, которые выступают в чемпионате Италии, но потом все стало на свои места.

Начиная с середины первого тайма, у итальянцев было полное преимущество. Выступая в УПЛ, они бы пробили не меньше двух пенальти, но уже первый матч Евро показал, что VAR – это командная работа. Когда бил Чиро Иммобиле, я думал, что судьи поставят точку, но там рука была близко к телу. При фланговой передаче был уверен, что не будет пенальти.

Главный арбитр все это видел, а его помощники ему доверяют, включаясь в игру только тогда, когда он действительно ошибся или что-то не заметил. У нас бы смотрели видео по несколько минут. Футболисты сборной Италии, конечно, возмущались, но на второй тайм они вышли еще более концентрированными, и турецкая команда не смогла устоять.

Получилась самая крупная победа в первой игре турнира за всю историю и очередное доказательство, что итальянцы с такой игрой – одни из главных фаворитов Евро.

Ранее главный тренер «Динамо» Мирча Луческу назвал главных фаворитов Евро-2020.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Сергей Кравченко Турция - Италия сборная Италии (футбол) сборная Турции (футбол)

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