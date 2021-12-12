Кравченко: «Новые владельцы «Черноморца» против «фарм-клуба»

Сергей Кравченко / Фото - FootBoom

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко высказался в эфире телеканала «Футбол» о своем голе в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925» (2:1). Ветеран также рассказал о будущем клуба.

Фанаты кидали в автобус камни перед матчем? Вот так и было. Яйца, камни... Мы сами немного не поняли. Тем более новое руководство, может, другой вектор. Я немного не понял этой акции. То, что они против фарм-клуба, я считаю, что это правильно. Главное, что никто не пострадал.