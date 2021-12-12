«Металлист 1925» не смог оправиться после нокдауна от «Черноморца» в дебюте игры
Кравченко: «Новые владельцы «Черноморца» против «фарм-клуба»
Опытный хавбек отметил, что руководители сменят вектор развития
Сергей Кравченко / Фото - FootBoom
Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко высказался в эфире телеканала «Футбол» о своем голе в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925» (2:1). Ветеран также рассказал о будущем клуба.
Посмотрим, что будет. Вы наверное уже знаете, что будут изменения в «Черноморце». Если будет позволять здоровье, если я буду нужен, то не буду завершать карьеру. Сейчас настроение такое, что готов еще одну игру сыграть.
Фанаты кидали в автобус камни перед матчем? Вот так и было. Яйца, камни... Мы сами немного не поняли. Тем более новое руководство, может, другой вектор. Я немного не понял этой акции. То, что они против фарм-клуба, я считаю, что это правильно. Главное, что никто не пострадал.
Ранее в сети появилось фото последствий инцедента.
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