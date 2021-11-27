Кравченко вошел в топ-10 самых возрастных футболистов УПЛ

Лидирует в списке Гельзин

Фото: ФК Черноморец

«Черноморец» уступил «Десне» (0:1) в матче 16 тура УПЛ.

Принял участие в игре полузащитник Сергей Кравченко. Он сыграл во встрече чемпионата Украины в возрасте 38 лет и 217 дней.

Таким образом, он вошел в топ-10 самых возрастных футболистов, сыгравших в матче чемпионата Украины. Он занимает 10 место по этому показателю.

Лидирует в списке экс-президент «Олимпика» Владислав Гельзин. Он сыграл в матче УПЛ в возрасте 42 лет и 255 дней. В топ-3 также два вратаря – Игорь Шуховцев (41 год и 317 дней) и Александр Шовковский (41 год и 259 дней).

Кравченко с прошлого сезона играет за «Черноморец». Он также выступал за «Днепр», «Днепр-1» и «Динамо» в УПЛ.