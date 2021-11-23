Вирт: «Мы хотели победить больше, нежели «Металлист-1925»
Кривенцов: «Во втором тайме у Металлиста-1925» мало что получалось»
Тренер – о поражении «Вересу»
Фото: Металлист-1925
Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от «Вереса» (0:2) в 15-м туре УПЛ.
«Во-первых, чтобы выигрывать, надо забивать. В первом тайме мы переиграли соперника. Пять ударов в створ, стопроцентный момент у Крыськива.
Не забили, потом пропустили очень необязательный гол. В атаке потом мало что получалось».
Свою оценку матчу дал тренер «Вереса».
Харьковчане проиграли третий матч подряд.
Комментарии 0