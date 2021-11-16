Максимов: «Босния потеряла шансы на ЧМ, но будет биться»
Кроме Джеко, в составе Боснии на Украину будет отсутствовать и Пьянич
Задание для «сине-желтых» все более упрощается
18:00
Миралем Пьянич / Фото - Eurosport
Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич не сыграет против Украины в решающем матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Об этом сообщил журналист Харис Мрконья в эфире подкаста UKRAINE + FOOTBALL.
По информации источника, лидер балканской команды не вошел даже в заявку на игру. В опубликованном ранее списке игроков хавбек присутствовал.
Отметим, что из-за травмы к матчу против Украины не смог восстановиться нападающий Эдин Джеко. Форвард вернулся в расположение «Интера».
За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить уже сегодня, 16 ноября, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния – Украина. Начало – в 21:45.
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