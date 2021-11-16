Кроме Джеко, в составе Боснии на Украину будет отсутствовать и Пьянич

Задание для «сине-желтых» все более упрощается

Миралем Пьянич / Фото - Eurosport

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич не сыграет против Украины в решающем матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Об этом сообщил журналист Харис Мрконья в эфире подкаста UKRAINE + FOOTBALL.

По информации источника, лидер балканской команды не вошел даже в заявку на игру. В опубликованном ранее списке игроков хавбек присутствовал.

Отметим, что из-за травмы к матчу против Украины не смог восстановиться нападающий Эдин Джеко. Форвард вернулся в расположение «Интера».

За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить уже сегодня, 16 ноября, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния – Украина. Начало – в 21:45.