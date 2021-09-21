Куман: «Барселоне» не хватает игроков, которые умеют обыгрывать один в один»

Тренер разочарован травмированными игроками

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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман признался Diario Sport, что разочарован тем, что в команде мало игроков индивидуалистов.

«Сегодня «Барселона» не та, что восемь лет назад. Мы показываем не тот футбол, что хотели бы, но нам не хватает игроков, которые умеют обыгрывать один в один. Коутиньо и Демир действуют не совсем так – они чаще играют из глубины. Ансу и Дембеле – да, но сейчас их с нами нет, поэтому мы должны искать иные пути игры в атаке».

Сообщалось, что Кумана могут уволить из «Барселоны».

На его место может прийти тренер сборной Бельгии.