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Куман: «Барселоне» не хватает игроков, которые умеют обыгрывать один в один»

Тренер разочарован травмированными игроками
Футбол Примерa (Испания)
21:49
Куман: «Барселоне» не хватает игроков, которые умеют обыгрывать один в один»
Фото: marca

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман признался Diario Sport, что разочарован тем, что в команде мало игроков индивидуалистов.

«Сегодня «Барселона» не та, что восемь лет назад. Мы показываем не тот футбол, что хотели бы, но нам не хватает игроков, которые умеют обыгрывать один в один.

Коутиньо и Демир действуют не совсем так – они чаще играют из глубины. Ансу и Дембеле – да, но сейчас их с нами нет, поэтому мы должны искать иные пути игры в атаке».

Сообщалось, что Кумана могут уволить из «Барселоны».

На его место может прийти тренер сборной Бельгии.

Андрей Усмонов
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Теги

Рональд Куман Барселона (футбол)

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