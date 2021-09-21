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Тема дняУсика уже достали вопросами о его размере перед боем с Джошуа, но он нашел универсальный ответ на них

Появился еще один кандидат на пост главного тренера «Барселоны»

Рональд Куман все ближе к увольнению
Футбол Примерa (Испания)
16:00
Появился еще один кандидат на пост главного тренера «Барселоны»
Фото: DW

Появился еще один кандидат, который может заменить Рональда Кумана на посту главного тренера «Барселоны».

Как сообщает Goal.com, Роберто Мартинес вошел в шорт-лист наставников, которые могут возглавить «сине-гранатовых», где помимо него находятся еще пять специалистов. О них мы писали ранее.

Сейчас Мартинес является главным тренером сборной Бельгии. В клубном футболе он работал с английскими «Уиганом» и «Эвертоном». Руководству «Барселоны» нравится, что Роберто является адептом игры в контроль мяча, в отличии от нынешнего наставника «Барселоны».

Отметим, что капитан «сине-гранатовых» верит, что команда способна улучшить результаты.

Сергей Остапенко
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Теги

Барселона (футбол) Роберто Мартинес Рональд Куман

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