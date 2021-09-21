«Барселона» снова потеряла очки, лишь в концовке отыгравшись с «Гранадой»
Куман: «Хотели добиться большего с «Гранадой», но провалили старт матча»
Тренер «Барселоны» – о второй ничьей в четырех встречах Примеры
08:45
Рональд Куман / Фото - Marca
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал ничью в матче пятого тура Примеры против «Гранады» (1:1). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Я бы отметил энергию, позволившую нам играть до конца. Конечно, мы хотели добиться большего, но провалили старт. А далее это уже было нелегко.
Мы не могли использовать низкорослых футболистов, ведь не было свободных зон. Однако мы могли отправить высоких игроков в штрафную. Приходилось бороться до конца, выигрывать подборы. Мы сравняли счет при хорошей игре. Но жаль, что это произошло слишком поздно.
«Тики-така»? Посмотрите на наш состав. Посмотрите на нашу заявку. Разве у меня есть футболисты для такого стиля игры?
Ранее сообщалось, что «Барселона» выплатит Куману солидную компенсацию, если решит с ним расстаться.
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