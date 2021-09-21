Куман: «Хотели добиться большего с «Гранадой», но провалили старт матча»

Рональд Куман / Фото - Marca

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал ничью в матче пятого тура Примеры против «Гранады» (1:1). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Мы не могли использовать низкорослых футболистов, ведь не было свободных зон. Однако мы могли отправить высоких игроков в штрафную. Приходилось бороться до конца, выигрывать подборы. Мы сравняли счет при хорошей игре. Но жаль, что это произошло слишком поздно.

«Тики-така»? Посмотрите на наш состав. Посмотрите на нашу заявку. Разве у меня есть футболисты для такого стиля игры?