Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Куман: «Хотели добиться большего с «Гранадой», но провалили старт матча»

Тренер «Барселоны» – о второй ничьей в четырех встречах Примеры
Футбол Примерa (Испания)
08:45
Куман: «Хотели добиться большего с «Гранадой», но провалили старт матча»
Рональд Куман / Фото - Marca

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал ничью в матче пятого тура Примеры против «Гранады» (1:1). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Я бы отметил энергию, позволившую нам играть до конца. Конечно, мы хотели добиться большего, но провалили старт. А далее это уже было нелегко.

Мы не могли использовать низкорослых футболистов, ведь не было свободных зон. Однако мы могли отправить высоких игроков в штрафную. Приходилось бороться до конца, выигрывать подборы. Мы сравняли счет при хорошей игре. Но жаль, что это произошло слишком поздно.

«Тики-така»? Посмотрите на наш состав. Посмотрите на нашу заявку. Разве у меня есть футболисты для такого стиля игры?

Ранее сообщалось, что «Барселона» выплатит Куману солидную компенсацию, если решит с ним расстаться.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Барселона (футбол) Рональд Куман Гранада

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Бускетс: «У «Барселоны» еще есть шанс изменить динамику»
Бускетс: «У «Барселоны» еще есть шанс изменить динамику»
Футбол Примерa (Испания)
11:35
В шот-листе «Барселоны» пять тренеров. Приоритетный вариант – Пирло
В шот-листе «Барселоны» пять тренеров. Приоритетный вариант – Пирло
Футбол Примерa (Испания)
11:25
Тер Штеген: «Ничья с «Гранадой» – хороший результат для «Барселоны»
Тер Штеген: «Ничья с «Гранадой» – хороший результат для «Барселоны»
Футбол Примерa (Испания)
09:32
Куман: «Барселоне» пришлось со 2-й минуты играть против команды, которая убивала время»
Куман: «Барселоне» пришлось со 2-й минуты играть против команды, которая убивала время»
Футбол Примерa (Испания)
09:16
Главный тренер «Гранады»: «Ничья с «Барселоной» на «Камп Ноу» – это как победа»
Главный тренер «Гранады»: «Ничья с «Барселоной» на «Камп Ноу» – это как победа»
Футбол Примерa (Испания)
08:42
Шанс для «Динамо»? «Барселона» выиграла лишь раз в последних 4-х матчах
Шанс для «Динамо»? «Барселона» выиграла лишь раз в последних 4-х матчах
Футбол Примерa (Испания)
08:35

Новости: Футбол

Букмекеры не сумели определить явного фаворита матча «Шахтер» – «Динамо»
Букмекеры не сумели определить явного фаворита матча «Шахтер» – «Динамо»
Украинская Премьер-лига
11:48
Суркис: «Ахметов создал один из сильнейших клубов в отечественной истории»
Суркис: «Ахметов создал один из сильнейших клубов в отечественной истории»
Украинская Премьер-лига
11:47
Вацко: «Если арбитр не назначил бы такой пенальти, то ему голову бы оторвали»
Вацко: «Если арбитр не назначил бы такой пенальти, то ему голову бы оторвали»
Украинская Премьер-лига
11:41
Бускетс: «У «Барселоны» еще есть шанс изменить динамику»
Бускетс: «У «Барселоны» еще есть шанс изменить динамику»
Примерa (Испания)
11:35
Экс-защитник клуба Тайсона не подошел «Руху»
Экс-защитник клуба Тайсона не подошел «Руху»
Украинская Премьер-лига
11:27
В шот-листе «Барселоны» пять тренеров. Приоритетный вариант – Пирло
В шот-листе «Барселоны» пять тренеров. Приоритетный вариант – Пирло
Примерa (Испания)
11:25
Харрис: «Круто, что Ярославский возродил «Металлист», Помню, каким большим был этот клуб»
Харрис: «Круто, что Ярославский возродил «Металлист», Помню, каким большим был этот клуб»
Первая лига
11:22
Суперкубок Украины. «Шахтер» – «Динамо». Онлайн трансляция
Суперкубок Украины. «Шахтер» – «Динамо». Онлайн трансляция
Суперкубок Украины
11:14
Фомин: «Будет интересно проверить свои силы на фоне «Десны»
Фомин: «Будет интересно проверить свои силы на фоне «Десны»
Кубок Украины по футболу
11:13
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 сентября 16:00
41
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости