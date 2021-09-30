Куман – о 0:3 от «Бенфики»: «Мое будущее не в моих руках»

Рональд Куман / фото - FC Barcelona

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал для Marca разгромное поражение от «Бенфики» (0:3) в матче группового этапа ЛЧ:

В этой игре было много отрезков, когда мы действовали верно. После 0:2 проблем у нас стало больше. У нас была возможность забить дважды. Мы уступали в эффективности, но не по игре в целом.

Сейчас такое время, когда многое в команде меняется, у нас не хватает многих футболистов. Не хочу на этом снова останавливаться».