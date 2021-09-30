Куман – о 0:3 от «Бенфики»: «Мое будущее не в моих руках»
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал для Marca разгромное поражение от «Бенфики» (0:3) в матче группового этапа ЛЧ:
«Я не хочу отвечать на вопрос о моем будущем, поскольку оно не в моих руках. Хотя в конечном счете виноват тренер.
В этой игре было много отрезков, когда мы действовали верно. После 0:2 проблем у нас стало больше. У нас была возможность забить дважды. Мы уступали в эффективности, но не по игре в целом.
Сейчас такое время, когда многое в команде меняется, у нас не хватает многих футболистов. Не хочу на этом снова останавливаться».
За 8 матчей нового сезона на счету каталонской команды лишь 3 победы – все в чемпионате.
В Лиге чемпионов «блаугранас» потерпели уже второй разгром подряд. В первом туре они пропустили три безответных мяча от «Баварии».
Ранее в руководстве каталонцев выразили полную поддержку Куману.
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