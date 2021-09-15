«Барселона» впервые за 24 года проиграла стартовый матч Лиги чемпионов
Куман – о 0:3 с «Баварией»: «были моменты, когда мы контролировали игру»
Каталонцы начали в Лиге чемпионов с поражения
09:52
Фото: Marca
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал Marca поражение от «Баварии» (0:3) в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
«У нас были доступны только три нападающих. В тактическом плане были моменты, когда мы контролировали игру.
Сейчас ситуация такая. Я не могу жаловаться на отношение игроков к делу, но есть разница в качестве в команде.
У нас много молодых игроков, которые через два-три года станут лучше. Это очень трудно принять, но нужно ждать, когда ситуация улучшится и вернутся травмированные.
Болельщики сегодня были феноменальны, я думаю, сегодня они проявили понимание».
«Барселона» впервые за 24 года проиграла в первом матче ЛЧ.
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