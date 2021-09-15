Куман – о 0:3 с «Баварией»: «были моменты, когда мы контролировали игру»

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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал Marca поражение от «Баварии» (0:3) в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Сейчас ситуация такая. Я не могу жаловаться на отношение игроков к делу, но есть разница в качестве в команде.

У нас много молодых игроков, которые через два-три года станут лучше. Это очень трудно принять, но нужно ждать, когда ситуация улучшится и вернутся травмированные.

Болельщики сегодня были феноменальны, я думаю, сегодня они проявили понимание».