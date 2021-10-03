Куман – о поражении от «Атлетико»: «Нам не хватает глубины состава»

Рональд Куман / Фото: Getty Images

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о поражении от «Атлетико» (0:2) в матче 8-го тура чемпионата Испании. Слова специалиста приводит Marca.

Когда травмированные восстановятся, мы прибавим. Состав будет другим, не как сейчас. Нам не хватает глубины, Мемфис играет глубоко. Нам нужно создавать открытые пространства, особенно это важно в матчах с «Атлетико», против которого нелегко создавать моменты. Надо забивать, если у тебя есть 2-3 возможности.

При 0:1 «Атлетико» уже может диктовать свою игру. Мы знаем, что и до этого сложно угрожать их воротам, а уж потом».