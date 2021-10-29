Кумана уволили прямо в самолете после провального матча

Очередное фиаско стало последней каплей

Рональд Куман / фото - Twitter

«Барселона» рассталась с главным тренером Рональдом Куманом.

Как сообщает Diario Sport, об отставке голландцу заявили еще в самолете после провального матча с «Райо Вальекано».

Президент «блаугранас» Жоан Лапорта посовещался с топ-менеджерами и еще в самолете по пути из Мадрида в Барселону попрощался с тренером.

Специалист стал худшим тренером «сине-гранатовых» за 18 лет по набранным очкам, но «Барселоне» все равно предстоит выплатить ему солидную неустойку.

На замену голландцу в клуб скорее всего придет Хави. «Аль-Садд» бесплатно отпустит испанца при одном условии.