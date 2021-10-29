Почти как Куман. Хави хочет видеть в «Барселоне» нападающего с похожей фамилией
Кумана уволили прямо в самолете после провального матча
Очередное фиаско стало последней каплей
29 октября 14:27
Рональд Куман / фото - Twitter
«Барселона» рассталась с главным тренером Рональдом Куманом.
Как сообщает Diario Sport, об отставке голландцу заявили еще в самолете после провального матча с «Райо Вальекано».
Президент «блаугранас» Жоан Лапорта посовещался с топ-менеджерами и еще в самолете по пути из Мадрида в Барселону попрощался с тренером.
Специалист стал худшим тренером «сине-гранатовых» за 18 лет по набранным очкам, но «Барселоне» все равно предстоит выплатить ему солидную неустойку.
На замену голландцу в клуб скорее всего придет Хави. «Аль-Садд» бесплатно отпустит испанца при одном условии.
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