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«КуПС» после прохода «Ворсклы» очередной раз сыграл вничью в Лиге конференций

«Астана» на последней секунде спасла первый матч в противостоянии с финским клубом
Футбол Лига конференций UEFA
5 августа 20:54
«КуПС» после прохода «Ворсклы» очередной раз сыграл вничью в Лиге конференций
Фото - КуПС

В первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций «КуПС» на своем поле сыграл вничью с «Астаной».

Команда из Казахстана уступила, как во владении, так и по количеству созданных моментов. Однако после гола Удо ей удалось отыграться на последней секунде силами Битри.

Напомним, на прошлой стадии финский коллектив прошел «Ворсклу». После двух ничьих 2:2 он оказался сильнее в дополнительное время.

«КуПС» или «Астана» в случае выхода в следующий раунд встретятся с берлинским «Унионом».

Лига конференций. Третий раунд квалификации, первый матч

«КуПС» – «Астана» 1:1

Гол: Удо, 54 – Битри, 90+4

«КуПС»: Крайдль, Тойвомяки, Каррильо, Хямяляйнен, Узочокву, Попович (Видьескуг, 77), Аджей-Боатенг, Икауниекс, Ниссиля (Хаарала, 77), Себбан, Удо (Ранжел, 61).

«Астана»: Непогодов, Рукавина, Томашевич, Бейсебеков, Битри, Шимунович (Сагнаев, 84), Кадете (Куат, 66), Томасов, Чуперка, Барсегян (Бечирай, 66), Эужениу.

Предупреждения: Чуперка, Куат

Сергей Стаднюк
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Теги

КуПС (футбол) Астана

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