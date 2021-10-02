Кузнецов: «У нас была задача – набрать три очка с «Черноморцем»

Сергей Кузнецов / фото - ФК Колос

Главный тренер «Колоса» Сергей Кузнецов прокомментировал победу над «Черноморцем» (2:1) в матче 10-го тура УПЛ:

Обе команды высоко прессинговали, были мотивированы, было много спортивной агрессии, много единоборств, поэтому, я думаю, футбол всем понравился.

Выход Ренана и Ситчинавы? Хотелось свежести и обострения. Эти ребята хорошо выглядят в тренировочном процессе, поэтому хотелось их выпустить. Была большая вероятность, что они выйдут удачно. Так и сложилось. Буквально первым касанием — один отдал, а второй забил. В целом по игре, они, конечно, добавили агрессии. Они сделали все, что нужно было сделать».