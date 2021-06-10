«Атлетико» приютит на своем стадионе злейшего врага
Ла Лига определила лучшего игрока чемпионата Испании
Облак с «Атлетико» добыл чемпионство национального чемпионата
22:00
Ян Облак / Фото: EFE
Ла Лига определила лучшего игрока завершившегося сезона.
SUPER @oblakjan!— LaLiga English (@LaLigaEN) June 10, 2021
The @atletienglish 'keeper is the best player of the season in #LaLigaSantander 2020/21! #MVP #POTM pic.twitter.com/sVekR1cYLD
Награду получил голкипер «Атлетико» Ян Облак, который стал чемпионом Испании с «матрасниками».
В прошедшем сезоне вратарь провел 38 матчей в Примере, пропустив 25 мячей при 18 «сухих» матчах. Ранее словенец выиграл трофей Саморы, который вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру.
Напомним, что форвард «Атлетико» Альваро Мората может провести следующий сезон в «Ювентусе».
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