Лапорта – о победе на выборах: «Барселона» должна вновь стать счастливой и устойчивой экономически»
Лапорта: «Барселона» это прекрасная семья. Надеюсь, это посодействует тому, чтобы Месси остался»
Президент высказался о лидере команды
Жоан Лапорта / Фото: FCB
Новоиспеченный президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался пресс-службе клуба о лидере команды Лионеле Месси.
«Лучший футболист в истории пришел вместе со своим сыном на участок и проголосовал, принял участие в выборах – это демонстрирует, что он любит «Барселону».
Мы прекрасная семья. Надеюсь, это посодействует тому, чтобы он остался в «Барселоне».
Лапорта почти в два раза превзошел на голосовании своего главного оппонента.
Также он назвал свои первые цели в клубе.
Комментарии 0