Лапорта: «Барселона» это прекрасная семья. Надеюсь, это посодействует тому, чтобы Месси остался»

Жоан Лапорта / Фото: FCB

Новоиспеченный президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался пресс-службе клуба о лидере команды Лионеле Месси.

«Лучший футболист в истории пришел вместе со своим сыном на участок и проголосовал, принял участие в выборах – это демонстрирует, что он любит «Барселону». Мы прекрасная семья. Надеюсь, это посодействует тому, чтобы он остался в «Барселоне».

Лапорта почти в два раза превзошел на голосовании своего главного оппонента.

Также он назвал свои первые цели в клубе.