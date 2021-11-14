Легенда «Шахтера» рассказал о защитнике, которым интересуются в России

Марк Мампасси / Фото - ФК Шахтер

Бывший полузащитник «Шахтера» Геннадий Зубов поделился мнением о защитнике «горнаков» Марке Мампасси. Сообщалось, что игрок может перебраться в московский «Локомотив».

Чем запомнился Мампасси? Отличными, как для своего возраста, антропометрическими данными, трудолюбием, быстрым осваиванием материала. Важно, что он теперь не обделен игровой практикой на взрослом уровне, выступая за «Мариуполь», что помогает ему прогрессировать. Хотя здесь желательно обходиться без форсажа, чтобы избежать повреждений.

Обратил внимание на то, что Марк старается анализировать каждую тренировку, сыгранный поединок, что служит подспорьем в исправлении уязвимых мест. И если он и дальше будет таким целеустремленным, то может вырасти в надежного защитника.