Костышин: «Ничья в матче с «Металлистом 1925» была бы более справедливой»
Легионер «Металлиста 1925»: «Создавали моменты у ворот «Колоса», но не реализовали их»
Фабиньо высказался о первом поражении команды в дебютном сезоне в УПЛ
Фабиньо / Фото - Металлист 1925
Полузащитник «Металлиста 1925» Фабиньо прокомментировал поражение в матче второго тура украинской Премьер-лиги против «Колоса» (0:1). Слова бразильца передает пресс-служба клуба.
Я очень счастлив сыграть именно в стартовом составе, рад, что снова играю в Премьер-лиге Украины. Для любого игрока важно попадать в стартовый состав.
На самом деле, мы сыграли хороший матч вчера, с этим нужно поздравить всю команду. Однако, конечно, мы недовольны, не реализовали свои шансы у ворот соперников. Поэтому теперь мы продолжим упорно работать. У нашей команды хороший менталитет. Поэтому, игра за игрой, мы будем становиться только лучше.
Как я уже говорил, мы создавали моменты у чужих ворот, но не реализовали их. Соперникам, наоборот, повезло это сделать. Но это часть футбола.
О первом поражении в дебютном сезоне в элите высказался и главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов.
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