Легионер «Металлиста 1925»: «Создавали моменты у ворот «Колоса», но не реализовали их»

Фабиньо / Фото - Металлист 1925

Полузащитник «Металлиста 1925» Фабиньо прокомментировал поражение в матче второго тура украинской Премьер-лиги против «Колоса» (0:1). Слова бразильца передает пресс-служба клуба.

На самом деле, мы сыграли хороший матч вчера, с этим нужно поздравить всю команду. Однако, конечно, мы недовольны, не реализовали свои шансы у ворот соперников. Поэтому теперь мы продолжим упорно работать. У нашей команды хороший менталитет. Поэтому, игра за игрой, мы будем становиться только лучше.

Как я уже говорил, мы создавали моменты у чужих ворот, но не реализовали их. Соперникам, наоборот, повезло это сделать. Но это часть футбола.