Легионеры «Динамо» и «Шахтера» просят власти Бразилии помочь им покинуть Украину

Обращение записал новичок «горняков»

Фото: shakhtar.com

Латиноамериканские легионеры «Шахтера» и «Динамо» обратились в видеосообщении к властям Бразилии с просьбой помочь им выехать из Украины.

Отмечается, что «их держат в отеле в Киеве», куда они прибыли в спешке, взяв только вещи. На записанном видео говорят, что они чувствуют себя брошенными и не знают, что делать.

Видео опубликовал новичок «Шахтера» Давид Нерес. На видео присутствуют Педриньо, Витао, Додо, Маркос Антонио, Марлон, Фернандо, Майкон, уругвайский хавбек «Динамо» Карлос де Пена и вингер Витиньо.

Ранее УПЛ объявило о приостановке возобновление сезона.

«Динамо» и «Шахтер» опубликовали реакцию на вторжение России.