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Леоненко: «Динамо» ничего не дало создать «Бенфике»

Эксперт похвалил киевлян
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:42
Леоненко: «Динамо» ничего не дало создать «Бенфике»
Виктор Леоненко / Фото: Футбол 24

Бывший игрок «Динамо» Виктор Леоненко в эфире программы «Великий футбол» высказался о ничьей киевлян с «Бенфикой» (0:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы не фавориты. «Бенфике» реально ничего не дали создать, еще и могли забить. Достойно сыграли».

Напомним, во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» сыграет с «Баварией».

Петр Приходько
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Теги

Виктор Леоненко Бенфика Динамо Киев

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