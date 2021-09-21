Шанс для «Динамо»? «Барселона» выиграла лишь раз в последних 4-х матчах
Леоненко: «Динамо» ничего не дало создать «Бенфике»
Эксперт похвалил киевлян
09:42
Виктор Леоненко / Фото: Футбол 24
Бывший игрок «Динамо» Виктор Леоненко в эфире программы «Великий футбол» высказался о ничьей киевлян с «Бенфикой» (0:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Мы не фавориты. «Бенфике» реально ничего не дали создать, еще и могли забить. Достойно сыграли».
Напомним, во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» сыграет с «Баварией».
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