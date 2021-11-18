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Леоненко: «Не понравилось, как в сборной Украины каждый возился с мячом в матче против Боснии»

Тем не менее, команда Петракова победила соперника
Футбол Чемпионат мира по футболу
11:53
Леоненко: «Не понравилось, как в сборной Украины каждый возился с мячом в матче против Боснии»
Фото: УАФ

Бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко высказался о победе сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0) в последнем матче отбора на ЧМ-2022.

«Мне не понравилось, что в нашей сборной каждый возился с мячом. Я уже молчу про брак. Вспомните, как Ярмоленко на фланге что-то придумывал, пока мяч не улетел в аут. Он постоянно извинялся, потому что брака точно хватало. Причем как с одной, так и с другой стороны.

Когда наша команда забивала первый гол, соперника здорово накрутил Цыганков. Его нужно отметить. Он хорошо сыграл, хоть все и переживали. Накрутил боснийца, прошел и прострелил. Как в том месте оказался Ярмоленко, честно говоря, непонятно. Взаимозаменяемость – это хорошо, но там должен был быть Яремчук, потому что мы играем в одного нападающего. Ярмоленко поборолся, отвлек защитника. И тут из глубины вылетел Зинченко, его не заметили два игрока Боснии, которые в этот момент пьют кофе или курят, и он замкнул передачу».


Уже известно, какие соперники могут попасть в Украине в стыковых матчах. Возможны 5 вариантов.

Источник: sport.ua Петр Приходько
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Теги

Виктор Леоненко сборная Боснии и Герцеговины (футбол)

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