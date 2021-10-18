Куман нашел причину, по которой «Барселона» пропускает ранние голы
Леоненко: «У «Динамо» больше шансов взять очки с «Барсой», чем у «Шахтера» с «Реалом»
На неделе оба украинских клуба сыграют с испанскими грандами
07:38
Виктор Леоненко / фото - Gazeta
Футбольный эксперт Виктор Леоненко рассказал, чего стоит ждать от матчей украинских команд против «Реала» и «Барселоны»:
«Если «Динамо» пропускает, то в чемпионате это проходит. С «Барселоной» в еврокубках не пройдет. Об этом нужно думать игрокам и тренерам.
У «Динамо» больше шансов взять очки с «Барсой», чем у «Шахтера» с «Реалом».
«Горняки» примут мадридцев на своем поле 19 октября. У «сливочных» будет преимущество в отдыхе, ведь их матч чемпионата с «Атлетиком» был перенесен из-за игр сборных.
С Луниным и без четырех игроков атаки. Заявка «Реала» на поединок с «Шахтером».
Киевляне же поедут на «Камп Ноу» 20 октября, где их будет ждать «Барселона», одержавшая важную победу в чемпионате над «Валенсией».
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