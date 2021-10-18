Леоненко: «У «Динамо» больше шансов взять очки с «Барсой», чем у «Шахтера» с «Реалом»

На неделе оба украинских клуба сыграют с испанскими грандами

Виктор Леоненко / фото - Gazeta

Футбольный эксперт Виктор Леоненко рассказал, чего стоит ждать от матчей украинских команд против «Реала» и «Барселоны»:

«Если «Динамо» пропускает, то в чемпионате это проходит. С «Барселоной» в еврокубках не пройдет. Об этом нужно думать игрокам и тренерам. У «Динамо» больше шансов взять очки с «Барсой», чем у «Шахтера» с «Реалом».

«Горняки» примут мадридцев на своем поле 19 октября. У «сливочных» будет преимущество в отдыхе, ведь их матч чемпионата с «Атлетиком» был перенесен из-за игр сборных.

С Луниным и без четырех игроков атаки. Заявка «Реала» на поединок с «Шахтером».

Киевляне же поедут на «Камп Ноу» 20 октября, где их будет ждать «Барселона», одержавшая важную победу в чемпионате над «Валенсией».