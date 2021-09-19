Левченко: «Гармаш падал еще до касания, но падал красиво»

Споры вокруг концовки матча «Динамо» – «Александрия» продолжаются

Евгений Левченко / фото - FootBoom

Бывший игрок сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Евгений Левченко на своей странице в Twitter прокомментировал пенальти на 97 минуте матча между «Динамо» и «Александрией» (1:0):

«Полагаю, что в таких ситуациях пенальти сомнительный. Все-таки, по-моему, Гармаш уже падал до касания защитника. Но падал красиво».

Реализованный на 97 минуте 11-метровый удар помог киевлянам взять важные три очка. Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что пенальти в той игре был стопроцентным.

Также свою оценку эпизоду дал бывший украинский арбитр.