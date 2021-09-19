Луческу: «Пенальти с «Александрией» был стопроцентным»

Киевляне забили с точки на 97-й минуте матча

Мирча Луческу / фото - Underdogs

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал для клубной пресс-службы победу над «Александрией» (1:0) в матче восьмого тура УПЛ.

Признайтесь, когда вы испытали больше стресса: в конце матча с «Бенфикой», когда гол «Динамо» отменили, или же сегодня, когда добыли победу на седьмой компенсированной минуте встречи?

«Одинаково сильные эмоции. В какой-то момент я подумал, что история с неудачей в матче с «Бенфикой» сегодня повторится. Но те, кто смотрел запись, сказали, что пенальти в том моменте был стопроцентным».

Как оцените игру Витиньо?

«Он вышел на поле в сложной ситуации, в сложный момент. Команда соперника оборонялась компактно, близко к своим воротам, оставляла крайне мало свободных зон. Витиньо обладает очень хорошими футбольными качествами. Уверен, что он поможет нам. Но всем нам надо набраться терпения, чтобы Витиньо адаптировался — здесь совсем другой футбол по сравнению с тем, к которому он привык».

Почему Шкурина вы заменили уже после первого тайма?

«Шкурину надо играть, он остро нуждается в игровой практике, поскольку долгое время не играл. И я даю ему эту игровую практику. Но Шкурину надо еще притереться к команде, к партнерам. Выпуская же на поле Гармаша, я рассчитывал на его опыт, на его знание украинского футбола и своих партнеров по команде. Он очень полезный для нас футболист. Такие исполнители важны. К сожалению, с нами сейчас нет Беседина и Попова — это тоже важные футболисты в нашей структуре. Не было и Шапаренко — он в хорошей форме, но, к сожалению, не смог принять участие в сегодняшней игре».

В среду «Динамо» ждет матч за Суперкубок Украины. Для вас лично это выставочный матч, или же результат в нём всё-таки имеет значение?

«Дайте мне насладиться сегодняшним днем, сегодняшней победой. А начиная с завтрашнего дня я уже начну думать о матче за Суперкубок».

Забрать три очка в этом матче киевлянам помог их экс-футболист Сергей Рыбалка, который совершил фол на Денисе Гармаше, за который рефери и указал на точку.

Команды переиграли в том матче целых 13 минут, а на трибунах развязалась драка между болельщиками, которую пришлось разнимать полиции.