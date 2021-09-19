Экс-арбитр оценил верность назначения пенальти на 97 минуте матча «Динамо» – «Александрия»

Поздний удар с точки принес киевлянам 3 очка

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Бывший украинский рефери Олег Орехов дал свою оценку эпизоду с назначением пенальти в ворота «Александрии» в матче с «Динамо» в рамках 8 тура УПЛ:

«Формально – это пенальти. Задержка игрока за футболку в штрафной площадке, пусть и не грубая, однозначно трактуется, как нарушение правил. А значит, арбитр обязан был назначить 11-метровый. Мы ведь не спорим, когда фиксируется офсайд, когда один футболист был всего на 3 см впереди другого?.. Понятно, что Гармаш затем подыграл в этом эпизоде и упал. Но Рыбалка по инерции, после того, как дергал за футболку, еще и подтолкнул «динамовца». Никто ведь не просит футболиста, который защищается, тянуть соперника за форму. Здесь четко действует правило: держишь – уже виноват! Не сомневаюсь, что с вердиктом арбитра не все будут согласны. Особенно обидно «Александрии», которая упустила ничью в самом конце поединка. Но, повторюсь, рефери прав!»

Удар с точки уверенно реализовал Виктор Цыганков, ранее растративший огромное количество голевых моментов. Хавбек даже извинился перед болельщиками за плохую реализацию.

Помимо спорного пенальти матч также запомнился переигровкой в целых 13 минут и жуткой дракой болельщиков на трибунах.