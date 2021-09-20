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Лидер «Десны» назвал самое болезненное поражение в своей карьере

Команда Тотовицкого без шансов уступила новичку элитного дивизиона
Футбол Украинская Премьер-лига
19:22
Лидер «Десны» назвал самое болезненное поражение в своей карьере
Андрей Тотовицеий / Фото - ФК Десна

Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий оценил старт сезона для команды. Также хавбек признался, что матч против «Вереса» (0:4) стал самым болезненным в его карьере.

Действительно, конец августа и начало сентября были для нас сложными. Мы не должны были так проигрывать «Вересу». Если честно, для меня это было самое болезненное поражение в моей карьере. Даже когда я, выступая за дубль «Шахтера», проиграл «Динамо» – 2:8, было не так обидно.

Я до сих пор не знаю, как это объяснить – стечение обстоятельств, невезение… Мы знали, что Верес будет играть от обороны, а перед игрой еще и полив газона сломался. Короче, все сошлось воедино.

Положительная динамика получалась в матче с «Ворсклой», когда нам удалось отыграться после 0:2. Не буду рассказывать, что нам говорил главный тренер, но раз мы выиграли в поединке с «Рухом», значит, все было сделано правильно.

Мы знали, что будет сложно. Понимали, что соперник будет сидеть глубоко в защите, как это было у него в матче с «Зарей». Футболисты «Руха» били вперед в надежде на Борячука, что он зацепится за мяч. В нашем матче они насытили оборону, противник действовал персонально, бегал по всему полю, поэтому было сложно находить свободные зоны, особенно возле ворот львовян.

В матчах, когда оппонент действует от обороны, все решают мелочи. Со второго тайма «Рух» играл на ничью. По себе знаю, что без мяча сложно. Возможно, они где-то и потеряли концентрацию. Но в том моменте хорошо сыграл и Завийский, когда делал передачу в штрафную…

После первого для меня гола в сезоне будет легче психологически? В какой-то мере. Хотя я не зациклюваюсь на этом. У меня есть возможности забить в каждом матче или помочь в этом партнерам.

В том же поединке с «Ворсклой» я бы отметил Дмитрия Ризныка, который хорошо тащил мячи. Не важно, я ли забил, главное, что «Десна» выиграла свой матч и заработала три очка, они нам были очень нужны.

Тотовицкий также сообщил, что «Десна» выплатила зарплату после игры с «Рухом».

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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