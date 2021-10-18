Остап Маркевич: «Если игроки «Мариуполя» не поймут, что нужно тяжело работать, ничего не сделаешь»
Лидер «Мариуполя» – о последнем месте: «Каждый день говорим, что нужно собраться, но не выходит»
Азовцы потерпели очередное поражение в матче с «Металлистом 1925»
Олег Очеретько / Фото - ФК Мариуполь
Полузащитник «Мариуполя» Олег Очеретько высказался по поводу поражения в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925» (1:2) и турнирного положения команды. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.
Подвела реализация. Иногда делали такие ошибки, которые не должны были допускать. Наверное, технично не получилось довести эти моменты до забитого мяча. У Леши Кащука было два момента в первом тайме. Еще были моменты. Но не получилось забить.
Мне кажется, что гол Марлисона – ключевой момент в матче. Мы не забили свои моменты, а в ответ получили такой гол. Это, конечно, повлияло на нас.
Последняя строчка? Мы каждый день говорим о том, что нам надо собраться и завоевать три очка. Но не получается.
После игры главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич отметил, что ничего невозможно сделать, если игроки не понимают, что нужно тяжело работать.
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