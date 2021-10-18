Лидер «Мариуполя» – о последнем месте: «Каждый день говорим, что нужно собраться, но не выходит»

Олег Очеретько / Фото - ФК Мариуполь

Полузащитник «Мариуполя» Олег Очеретько высказался по поводу поражения в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925» (1:2) и турнирного положения команды. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Мне кажется, что гол Марлисона – ключевой момент в матче. Мы не забили свои моменты, а в ответ получили такой гол. Это, конечно, повлияло на нас.

Последняя строчка? Мы каждый день говорим о том, что нам надо собраться и завоевать три очка. Но не получается.