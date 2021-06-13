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Лидер сборной Дании: «UEFA дал возможность доиграть матч с Финляндией. Это нелепое решение»
Шмейхель считает, что встречу должны были перенести
Фото: Sky Sports
Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель считает, что UEFA не должна была разрешить доиграть матч Дания – Финляндия после инцидента с Кристаном Эриксеном. Слова голкипера приводит Eurosport.
«Нелепое решение UEFA. Им следовало попытаться разработать другой сценарий и проявить немного сострадания, но они этого не сделали.
Происходит нечто ужасное, и UEFA дает игрокам возможность выйти и доиграть или возобновить матч в 12 часов в воскресенье. Какие варианты?»
Матч решили доиграть спустя 40 минут после инцидента.
Изначально, игру хотел перенести на день позже.
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