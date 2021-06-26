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Лидер сборной Дании: «Желаю Бэйлу удачи, но не сегодня»

Дания встретится с Уэльсом в 1/8 финала Евро-2020
Футбол Евро-2020
18:21
Лидер сборной Дании: «Желаю Бэйлу удачи, но не сегодня»
Пьер-Эмиль Хейбьерг / Фото: Sky Sports

Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг высказался о лидере сборной Уэльса – Гарете Бэйле. Его слова приводит L'Equipe.

«За последние 10 лет немногие игроки сделали то, что сделал Гарет Бэйл. Он фантастический игрок, невероятный парень, лидер, он ведет свою команду. Он один из лучших игроков, с которыми я играл. Я знаю, насколько важен для него Уэльс. Я знаю, как много для него значит эта игра. Я желаю ему всего наилучшего, но не на сегодня. Но он фантастический игрок и человек. Я могу только уважать его карьеру».

Напомним, сегодня начнется стадия 1/8 финала Евро-2020, в первом матче Уэльс примет Данию.

Видео трансляция матча Уэльс – Дания.

Онлайн трансляция матча Уэльс – Дания.

Петр Приходько
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Теги

Уэльс – Дания Гарет Бэйл

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