Сульшер: «Отличный ответ от Лингарда»
Лингард: «Сейчас у меня все мысли о МЮ»
Полузащитник принес «красным дьяволам» победу над «Вест Хэмом»
19 сентября 19:50
Фото: twitter.com/ManUtd
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард прокомментировал победный гол в ворота «Вест Хэма» (2:1) в матче пятого тура АПЛ. Слова футболиста приводит Sky Sports:
«Я провел хороший сезон в «Вест Хэме», выступая в аренде. Надо двигаться вперед, сейчас у меня все мысли о МЮ».
Удачную игру Лингарда отметил и главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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