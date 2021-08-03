Де Дзерби: «Хочу оставить в «Шахтере» свой стиль, когда буду покидать команду»
Лишь два украинца выйдут в старте «Шахтера» на матч с «Генком»
Команды проведут первый матч третьего раунда квалификации ЛЧ
3 августа 19:41
Фото - ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» вскоре начнет борьбу в квалификации Лиги чемпионов. Команда проведет первый поединок третьего раунда против «Генка». Стартовый свисток прозвучит в 21:00.
Наставники обеих команд определились с составами на игру. В еврокубках не действует лимит на легионеров. Поэтому главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби выставил в стартовом составе лишь двух украинцев – Анатолия Трубина и Николая Матвиенко.
Игру Лиги чемпионов можно посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Генк» – «Шахтер» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.
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