Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 20
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 3
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Окончен
16:00 Брентфорд - Лестер 1:2 Окончен
18:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ницца - Лион 3:2 Окончен
18:00 Монако - Монпелье 3:1 Окончен
21:45 Марсель - ПСЖ 0:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Кельн - Байер 2:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Аталанта - Удинезе 1:1 Окончен
16:00 Верона - Лацио 4:1 Окончен
19:00 Рома - Наполи 0:0 Окончен
21:45 Интер - Ювентус 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Севилья - Леванте 5:3 Окончен
17:15 Барселона - Реал 1:2 Окончен
22:00 Атлетико - Реал Сосьедад 2:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Нива Т 2:0 Окончен
15:30 Ужгород - Олимпик 1:3 Окончен
18:45 Металлист - Подолье 3:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Рух - Минай 2:2 Окончен
17:00 Динамо - СК Днепр-1 2:0 Окончен
19:30 Заря - Колос 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:30 ВПК-Агро - Горняк-Спорт -:- Запланирован
18:30 Оболонь - Агробизнес -:- Запланирован
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Специя - Дженоа -:- Запланирован
21:45 Милан - Торино -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Эспаньол - Атлетик -:- Запланирован

«Ливерпуль» неприлично крупно обыграл МЮ. Над Сульшером сгущаются тучи

Так разгромно в рамках Премьер-лиги манкунианцы проигрывали только пять раз в истории
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:39
«Ливерпуль» неприлично крупно обыграл МЮ. Над Сульшером сгущаются тучи Послесловие
Фото - twitter.com/premierleague

Минувшее воскресенье было очень богатым на яркие вывески в еврофутболе, но, откровенно говоря, все топ-противостояния разочаровали. Особенно – встреча «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» на «Олд Траффорд». Только если вы, конечно, не болельщик мерсисайдцев.

Однако в самой игре чего-то интересного со спортивной точки зрения было мало. Немногим нейтральным болельщикам интересно смотреть на откровенное избиение. А именно это и было в центральном матче английского тура.

Уже в первые 13 минут «Ливерпуль» забил дважды и отправил манкунианцев в глубокий нокдаун. Тем не менее, в памяти оставался еще очень свеж недавний матч «Манчестера» с «Аталантой», в котором команда Уле-Гуннара Сульшера тоже горела в два мяча, но смогла не только отыграться, но и вырвать победу. Сам норвежец перед матчем против «Ливерпуля» тоже вспоминал ту встречу, и именно ее положительным исходом объяснял выбор стартового состава на матч чемпионата Англии.

Но в отличие от матча Лиги чемпионов, спустя несколько дней против «Ливерпуля» манкунианцы гораздо тусклее сыграли в нападении, за весь матч не создав, по сути, ни одного опасного момента у ворот Алиссона, кроме попадания Кавани в перекладину во втором тайме, когда все в матче уже было решено. В то же время, в защите продолжал твориться настоящий кошмар и еще до перерыва Мохаммед Салах оформил дубль и сделал счет неприличным. По состоянию на сейчас египтянин является одним из самых горячих игроков Европы, забив уже в десятом матче подряд во всех турнирах.

Перед вторым голом Салаха тоже произошел показательный момент. Проиграв борьбу у ворот Алиссона Кертису Джонсу, Роналду выплеснул на игрока «Ливерпуля» всю злобу, сначала повалив его на газон, а затем ударив по лежавшему рядом мячу. Арбитр показал португальцу желтую карточку, и команда, пропустив четвертый мяч после этого эпизода, ушла на перерыв в полном унынии.

Уже после первого тайма некоторые болельщики МЮ начали покидать трибуны «Олд Траффорд», а к середине второй половины отток фанатов стал просто массовым. На тот момент «Манчестер» «горел» уже 0:5 после того, как Салах оформил хет-трик, став первым игроком соперника МЮ, которому это удалось сделать на «Олд Траффорд» после «зубастика» Роналдо, забившего три мяча в выездном матче против манкунианцев в матче Лиги чемпионов в 2003 году.

Даже на лице Алекса Фергюсона, находившегося на трибунах, было написано все разочарование, которое царило в воскресный вечер в красной части Манчестера. А фанаты «Ливерпуля», не просто радовались, но еще и издевались, то считая передачи своей команды, то скандируя «Уле должен остаться».

В перерыве Сульшер выпустил на поле лучшего ассистента сезона Премьер-лиги Поля Погба, но тот отыграл только 15 минут, после чего сыграл в грубом подкате против Наби Кейта, отправив сенегальца в больницу, а сам получил заслуженную красную карточку. Наряду с психами Роналду и итоговым счетом на табло этот эпизод является показателем текущего состояния «Манчестер Юнайтед».

В концовке матча «Ливерпуль» мог забить еще больше, но Давид де Хеа совершил несколько впечатляющих сэйвов. Пожалуй, испанец единственный из состава «Манчестер Юнайтед», кто не заслужил критики после такого провального матча.

Для «Манчестер Юнайтед» поражение с разницей в пять мячей остается самым крупным за все время выступлений в Премьер-лиге. Всего таких матчей было пять – и уже два при Сульшере. В прошлом году манкунианцы проиграли 1:6 «Тоттенхэму», но тогда тот результат больше был принят за случайность. Сейчас же все больше складывается ощущение закономерности. Впереди у «Манчестер Юнайтед» матчи против «Тоттенхэма», «Аталанты» и «Манчестер Сити», и что-то подсказывает, что именно в них и решится судьба Сульшера. Пока что прогнозы неутешительные.

Александр Черненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Манчестер Юнайтед Ливерпуль Оле-Гуннар Сульшер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Клопп выиграл 200-й матч во главе «Ливерпуля»
Клопп выиграл 200-й матч во главе «Ливерпуля»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:55
Салах обогнал Дрогба и стал лучшим бомбардиром АПЛ среди африканцев
Салах обогнал Дрогба и стал лучшим бомбардиром АПЛ среди африканцев
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:10
«Ливерпуль» нанес «Манчестер Юнайтед» крупнейшее домашнее поражение в истории
«Ливерпуль» нанес «Манчестер Юнайтед» крупнейшее домашнее поражение в истории
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:31
Роналду – о 0:5 от «Ливерпуля»: «Мы в ответе за это — винить в поражении больше некого»
Роналду – о 0:5 от «Ливерпуля»: «Мы в ответе за это — винить в поражении больше некого»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:30
Сульшер: «Я принимаю всю ответственность за поражение. Сейчас я думаю о том, что завтра мне нужно работать»
Сульшер: «Я принимаю всю ответственность за поражение. Сейчас я думаю о том, что завтра мне нужно работать»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:10
Клопп: «То, что мы делали с МЮ – было безумием»
Клопп: «То, что мы делали с МЮ – было безумием»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:10

Новости: Футбол

«Зальцбург» установил рекорд чемпионата Австрии
«Зальцбург» установил рекорд чемпионата Австрии
В Европе
13:50
Луческу провел 200-й матч в чемпионатах Украины
Луческу провел 200-й матч в чемпионатах Украины
Украинская Премьер-лига
13:47
Моуриньо – о своем удалении: «Я не был доволен решением арбитра, но не сказал ни слова»
Моуриньо – о своем удалении: «Я не был доволен решением арбитра, но не сказал ни слова»
Серия А (Италия)
13:30
Забарный: «Возможно, «Днепр-1» устал после первого тайма»
Забарный: «Возможно, «Днепр-1» устал после первого тайма»
Украинская Премьер-лига
13:27
Месси впервые за 16 лет не сумел забить в четырех стартовых матчах чемпионата подряд
Месси впервые за 16 лет не сумел забить в четырех стартовых матчах чемпионата подряд
Лига 1 (Франция)
13:10
Молодой талант «Металлиста 1925» признан лучшим игроком 12-го тура УПЛ
Молодой талант «Металлиста 1925» признан лучшим игроком 12-го тура УПЛ
Украинская Премьер-лига
13:02
Клопп выиграл 200-й матч во главе «Ливерпуля»
Клопп выиграл 200-й матч во главе «Ливерпуля»
Премьер-Лига (Англия)
12:55
Кривенцов признан лучшим тренером 12-го тура УПЛ
Кривенцов признан лучшим тренером 12-го тура УПЛ
Украинская Премьер-лига
12:39
Аллегри: «Мы могли бы добиться большего с «Интером»
Аллегри: «Мы могли бы добиться большего с «Интером»
Серия А (Италия)
12:25
Все новости

Популярные новости

Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
4
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 20:46
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Дзюдо
18 октября 21:38
1
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 16:22
1
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 07:24
«Команда Усика очень рада реваншу с Джошуа». Хирн намерен организовать бой в Великобритании
«Команда Усика очень рада реваншу с Джошуа». Хирн намерен организовать бой в Великобритании
Бокс Профессиональный бокс
23 октября 09:22
Все новости