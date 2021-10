«Ливерпуль» неприлично крупно обыграл МЮ. Над Сульшером сгущаются тучи

Так разгромно в рамках Премьер-лиги манкунианцы проигрывали только пять раз в истории

Минувшее воскресенье было очень богатым на яркие вывески в еврофутболе, но, откровенно говоря, все топ-противостояния разочаровали. Особенно – встреча «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» на «Олд Траффорд». Только если вы, конечно, не болельщик мерсисайдцев.

Однако в самой игре чего-то интересного со спортивной точки зрения было мало. Немногим нейтральным болельщикам интересно смотреть на откровенное избиение. А именно это и было в центральном матче английского тура.

Уже в первые 13 минут «Ливерпуль» забил дважды и отправил манкунианцев в глубокий нокдаун. Тем не менее, в памяти оставался еще очень свеж недавний матч «Манчестера» с «Аталантой», в котором команда Уле-Гуннара Сульшера тоже горела в два мяча, но смогла не только отыграться, но и вырвать победу. Сам норвежец перед матчем против «Ливерпуля» тоже вспоминал ту встречу, и именно ее положительным исходом объяснял выбор стартового состава на матч чемпионата Англии.

Но в отличие от матча Лиги чемпионов, спустя несколько дней против «Ливерпуля» манкунианцы гораздо тусклее сыграли в нападении, за весь матч не создав, по сути, ни одного опасного момента у ворот Алиссона, кроме попадания Кавани в перекладину во втором тайме, когда все в матче уже было решено. В то же время, в защите продолжал твориться настоящий кошмар и еще до перерыва Мохаммед Салах оформил дубль и сделал счет неприличным. По состоянию на сейчас египтянин является одним из самых горячих игроков Европы, забив уже в десятом матче подряд во всех турнирах.

10 – Mo Salah has now scored in 10 straight appearances in all competitions – since 2017-18, he’s only the 4th player for a club within the big five Euro leagues to manage this, after Cristiano Ronaldo (Apr 2018), Duvan Zapata (Jan 2019) and Robert Lewandowski (3 times). King. pic.twitter.com/o43JUynIPO — OptaJoe (@OptaJoe) October 24, 2021

Перед вторым голом Салаха тоже произошел показательный момент. Проиграв борьбу у ворот Алиссона Кертису Джонсу, Роналду выплеснул на игрока «Ливерпуля» всю злобу, сначала повалив его на газон, а затем ударив по лежавшему рядом мячу. Арбитр показал португальцу желтую карточку, и команда, пропустив четвертый мяч после этого эпизода, ушла на перерыв в полном унынии.

Find a friend who will always be there for you like how Fernandes is always there for Ronaldo in midst of troubles. pic.twitter.com/yjgFN86ggd — STONZY (@AfariAndrews) October 24, 2021

Уже после первого тайма некоторые болельщики МЮ начали покидать трибуны «Олд Траффорд», а к середине второй половины отток фанатов стал просто массовым. На тот момент «Манчестер» «горел» уже 0:5 после того, как Салах оформил хет-трик, став первым игроком соперника МЮ, которому это удалось сделать на «Олд Траффорд» после «зубастика» Роналдо, забившего три мяча в выездном матче против манкунианцев в матче Лиги чемпионов в 2003 году.

Fans pouring out of Old Trafford just after the hour mark… #MUNLIV pic.twitter.com/arv5QAHrIN — talkSPORT (@talkSPORT) October 24, 2021

Даже на лице Алекса Фергюсона, находившегося на трибунах, было написано все разочарование, которое царило в воскресный вечер в красной части Манчестера. А фанаты «Ливерпуля», не просто радовались, но еще и издевались, то считая передачи своей команды, то скандируя «Уле должен остаться».

В перерыве Сульшер выпустил на поле лучшего ассистента сезона Премьер-лиги Поля Погба, но тот отыграл только 15 минут, после чего сыграл в грубом подкате против Наби Кейта, отправив сенегальца в больницу, а сам получил заслуженную красную карточку. Наряду с психами Роналду и итоговым счетом на табло этот эпизод является показателем текущего состояния «Манчестер Юнайтед».

В концовке матча «Ливерпуль» мог забить еще больше, но Давид де Хеа совершил несколько впечатляющих сэйвов. Пожалуй, испанец единственный из состава «Манчестер Юнайтед», кто не заслужил критики после такого провального матча.

Для «Манчестер Юнайтед» поражение с разницей в пять мячей остается самым крупным за все время выступлений в Премьер-лиге. Всего таких матчей было пять – и уже два при Сульшере. В прошлом году манкунианцы проиграли 1:6 «Тоттенхэму», но тогда тот результат больше был принят за случайность. Сейчас же все больше складывается ощущение закономерности. Впереди у «Манчестер Юнайтед» матчи против «Тоттенхэма», «Аталанты» и «Манчестер Сити», и что-то подсказывает, что именно в них и решится судьба Сульшера. Пока что прогнозы неутешительные.