Локателли: «Играем, чтобы снова сделать болельщиков счастливыми»

«Скуадра адзурра» наконец-то расцветает

Мануэль Локателли / фото - Eurosport

Хавбек «Сассуоло» и сборной Италии Мануэль Локателли рассказал о своих впечатлениях от победы над Швейцарией и выходе команды в плей-офф Евро-2020. Слова полузащитника приводит официальный сайт UEFA.

«Первый гол я посвятил семье. После передачи на Берарди я тоже побежал к воротам, потому что хорошо знаю, что в таких ситуациях он обязательно что-то придумает. Второй гол я посвятил всем болельщикам Италии, потому что мы играем, чтобы снова сделать их счастливыми. Я очень горжусь этой наградой, но хочу разделить ее со всеми товарищами. Я думаю, что у нас замечательная команда».

Итальянцы без проблем разобрались со сборной Швейцарии в рамках группового этапа чемпионата Европы. Разгромная победа сделала команду Роберто Манчини первым коллективом, гарантировавшим себе выход из группы. Для выхода с первого места – нужно набирать очки в матче с Уэльсом.

Валлийцы также не особо церемонились с соперником и без проблем обыграли Турцию.

Напомним, лучшим игроком встречи Италия – Швейцария был признан экс-подопечный Де Дзерби.