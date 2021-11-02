Луческу назвал причину, по которой предпочитает Гармаша другим форвардам
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему предпочитает ставить Дениса Гармаша в основном составе на позиции центрального нападающего.
«Динамо» не забивает в Лиге чемпионов. Есть много нападающих, но играет Гармаш и он забивает. В команде проблема с форвардами или Денис в настолько хорошей форме?
«Это игрок, который выходит и делает разницу. Он забивает голы, он показывает пример профессионализма и преданности клубу, как нужно биться за «Динамо». Он просто более полезен, чем все остальные нападающие, он выходит, помогает команде и забивает голы.
Остальным форвардам, видно, нужно еще больше времени провести с командой, чтобы адаптироваться к стилю игры».
Профильный хавбек отыграл большое количество матчей этого сезона на позиции центрального нападающего.
В то же время, в распоряжении Луческу есть несколько центральных форвардов: Илья Шкурин, Эрик Рамирес и Владислав Супряга. К тому же, в лазарете есть еще два игрока центра нападения – Артем Беседин и Владислав Кулач.
Уже сегодня, 2 ноября киевляне сыграют с «Барселоной» в матче группового этапа ЛЧ.
Онлайн трансляция «Динамо» – «Барселона». Начало – в 22:00.
Результаты последних пяти матчей между киевлянами и каталонцами.
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