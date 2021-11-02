Луческу назвал причину, по которой предпочитает Гармаша другим форвардам

В киевском клубе большое количество профильных нападающих

Мирча Луческу / фото - ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему предпочитает ставить Дениса Гармаша в основном составе на позиции центрального нападающего.

«Динамо» не забивает в Лиге чемпионов. Есть много нападающих, но играет Гармаш и он забивает. В команде проблема с форвардами или Денис в настолько хорошей форме?

«Это игрок, который выходит и делает разницу. Он забивает голы, он показывает пример профессионализма и преданности клубу, как нужно биться за «Динамо». Он просто более полезен, чем все остальные нападающие, он выходит, помогает команде и забивает голы. Остальным форвардам, видно, нужно еще больше времени провести с командой, чтобы адаптироваться к стилю игры».

Профильный хавбек отыграл большое количество матчей этого сезона на позиции центрального нападающего.

В то же время, в распоряжении Луческу есть несколько центральных форвардов: Илья Шкурин, Эрик Рамирес и Владислав Супряга. К тому же, в лазарете есть еще два игрока центра нападения – Артем Беседин и Владислав Кулач.

Уже сегодня, 2 ноября киевляне сыграют с «Барселоной» в матче группового этапа ЛЧ.

Онлайн трансляция «Динамо» – «Барселона». Начало – в 22:00.

Результаты последних пяти матчей между киевлянами и каталонцами.