Луческу: «Результат положительный. Мы играли против очень хорошего соперника»

Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал пресс-службе клуба ничью с «Бенфикой» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Очень сложная группа у нас, матчи будут проходить в быстром ритме. Но мы будем цепляться за каждое очко.

Важно, чтобы игроки верили в себя и улучшали командную игру. Когда смотришь на наших центральных защитников – они молодые, а у соперников они за 30 лет… Мне кажется, что результат все же в нашу пользу».