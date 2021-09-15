«Динамо» забило «Бенфике» в компенсированное время. Но гол Шапаренко не был засчитан из-за офсайда
Луческу: «Результат положительный. Мы играли против очень хорошего соперника»
Тренер «Динамо» – о ничьей с «Бенфикой»
07:18
Фото: ФК Динамо
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал пресс-службе клуба ничью с «Бенфикой» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Результат положительный. Мы играли против очень хорошего соперника. Играли хорошо в обороне, у нас также были и свои моменты, штанга была. Жаль, что не засчитали этот гол в концовке игры.
Очень сложная группа у нас, матчи будут проходить в быстром ритме. Но мы будем цепляться за каждое очко.
Важно, чтобы игроки верили в себя и улучшали командную игру. Когда смотришь на наших центральных защитников – они молодые, а у соперников они за 30 лет… Мне кажется, что результат все же в нашу пользу».
В конце матча арбитр отметил гол Николая Шапаренко.
«Динамо» идет третьим в таблице ЛЧ.