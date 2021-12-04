Луческу: «Если бы Месси остался в «Барселоне», может быть он не выиграл «Золотой мяч»
Луческу спросили о сборной Румынии, тренер «Динамо» дал не очень четкий ответ
Но намекнул, что это лишь слухи
Мирча Луческу / Фото: Футбол 24
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после матча с «Вересом» (3:0) в 17-м туре УПЛ ответил на слухи о том, что тренер может возглавить сборную Румынии.
«Уже 25 или 30 лет ведутся эти разговоры. Журналисты должны продавать свои газеты, поэтому и пишут».
Ранее в федерации футбола Румынии подтвердили, что интересуются Луческу.
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